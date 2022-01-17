Подпорожье, Ленинградская область, 17 января, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Около 500 зданий города Подпорожье в Ленинградской области остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе. Об этом 17 января сообщили в ГУП «Леноблводоканал».

Anders Adermark Воду отключили

Коммунальная авария произошла у дома 27 по улице Сиверская. Технический дефект на трубопроводе диаметром 50 мм произошел около 15:50 мск 17 января, в результате чего без холодного водоснабжения оказались 263 многоквартирных дома, 189 частных домовладений, восемь социальных объектов, две котельные и 32 других объектов на улицах Свирская, Волховская, Красноармейская, Исакова, Белозерская, Строителей, Советская, Октябрят, на четной стороне улиц Архангельский тракт, Волховская, Красная, Куккоевой, Смирнова, Героев, Зеленая, переулка Поселковый. А также проспекта Кирова.

Абоненты обеспечены питьевой водой из автоцистерн, установленных у дома № 33 по Свирской улице (с 17:00 до 19:00) и у дома № 11а по Красноармейской (19:00 до 21:00). По всем вопросам жители могут обратиться на круглосуточную линию предприятия по номеру (812) 409−00−01.