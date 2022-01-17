Москва, , 17:34 — REGNUM Турецкий футбольный клуб «Антальяспор» объявил о подписании контракта с 29-летним бразильским экс-полузащитником московского «Спартака» Фернандо. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Последние три года Фернандо защищал цвета китайского клуба «Бэйцзин Гоань». Китайский клуб выкупил бразильского полузащитника у «Спартака» 28 февраля 2020 года за 9,6 миллиона евро.

В составе «красно-белых» Фернандо сыграл в 78-ми матчах чемпионата России, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами. В рамках еврокубков на счету бразильца один забитый мяч в четырнадцати встречах.