Вашингтон, , 17:44 — REGNUM Федеральное авиационное управление США (FAA) позволило примерно 45% американских коммерческих самолетов совершать посадки в условиях низкой видимости в аэропортах, где с 19 января начнет работать беспроводная связь 5G, сообщает Reuters.

Самолет ВВС США

Управление предупредило о потенциальных помехах, которые могут помешать работе приборов в кабине пилотов, оказывая влияние на работу в условиях низкой видимости. На этом фоне американские пассажирские и грузовые авиакомпании бьют тревогу, пытаясь привлечь внимание высокопоставленных чиновников и предупредить, что сети 5G могут нарушить работу цепочки поставок.

«Даже получив разрешение FAA, американские авиакомпании не смогут выполнять подавляющее большинство пассажирских и грузовых рейсов из-за связанных с 5G ограничений FAA. Ситуация не изменится, если не будут приняты меры до развертывания сети, запланированного на 19 января», — заявила торговая группа Airlines for America, представляющая American Airlines, Delta Air Lines, Fedex, а также других перевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральное управление гражданской авиации США начало публиковать сведения о потенциальном пагубном воздействии новых беспроводных сетей 5G на электронику самолетов.

Ранее сообщалось, что внедрение сети 5G может привести к задержке, перенаправлению или отмене порядка 4% американских рейсов ежедневно и повлиять на сотни тысяч пассажиров.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиарегулятор США предупредил о воздействии сети 5G на авиацию

Читайте развитие сюжета: США пытаются решить проблему помех от беспроводных сетей 5G