Москва, 17 января, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В случае, если США введут новые санкции против России, Центробанк РФ отреагирует на это ужесточением монетарной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Goverment.ru Банк России

«Повышение ставки может снизить темпы падения рубля, — сказала Кошелева. — Если будут приняты новые санкции против России, то курс может составить 80−85 рублей за доллар. Рубль ослабеет, поскольку санкционный пакет ограничивает конвертацию рублей в доллары. Ожидается, что неопределенность сохранится еще на несколько месяцев, что станет причиной волатильности на рынке. Стоимость рубля на фоне переговоров может вырасти на 1−2%».

Кошелева подчеркнула, что полный запрет на импорт американской продукции и разрыв отношений с США приведет к замедлению экономического роста в России, существенному изменению рынка и скачку цен.

«Поскольку нарушится товарооборот между Россией и США и может исчезнуть связь с глобальным рынком, необходимо будет развивать собственное производство, что потребует больших денежных вложений со стороны государства. В ситуации восстанавливающейся после пандемии экономики она может оказаться совсем не готова к таким переменам», — добавила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые новые антироссийские санкции США могут привести к прекращению отношений между странами.