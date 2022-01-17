Москва, 17 января, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Исполнительница Айза Долматова высказалась относительно информационного продукта, который продаёт блогер Елена Блиновская. Она опубликовала серию видеороликов на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта.

Скриншот с YouTube Айза Долматова

По словам Айзы, Блиновская собирается запустить игру «Путь желаний», которая по описанию «один в один психотерапевтическая игра «Лила», которая существует «уже 2 тыс. лет». «Так вот, 150 тысяч рублей стоит, чтобы научиться быть, как она называла, «игропроводником». Она хочет научить людей играть с другими людьми, чтобы зарабатывать на этом деньги. Эта игра уже есть, она уже помогает людям! Это не стоит таких денег», — утверждает артистка.

Ранее Елена Блиновская дала интервью журналистке Ксении Собчак в рамках YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Выпуск вызвал бурную реакцию в Сети — за две недели его посмотрели более 10 млн человек.