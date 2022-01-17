Новороссийск, Краснодарский край, 17 января, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Новороссийский морской торговый порт наказан за мусор в акватории Чёрного моря, об этом 17 января сообщил Росприроднадзор.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Черное море

«Росприроднадзор установил факт халатного отношения ПАО «НМТП» к обязанностям по уборке акватории Черного моря от мусора. Площадь загрязнения составила 281 кв. м», — уточнили в ведомстве.

Размер ущерба, нанесенного водному объекту, оценен в 4 млн 946 тыс. 366 рублей. За нарушение порт привлечен к административной ответственности. В адрес руководства порта также направлено требование о добровольном возмещении ущерба.