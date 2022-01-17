Москва, , 17:32 — REGNUM Очередная волна коронавируса скажется на темпах экономического роста Китая в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Серьезного экономического роста в китайской экономике в этом году ожидать не стоит. Во-первых, до сих пор ощутимы последствия рассинхронизации производственных циклов по странам в рамках глобальных цепочек стоимости, причиной чего стала одна из первых волн пандемии. Во-вторых, пандемия еще не закончилась. Ожидается очередная волна. Это скажется на экономике большинства стран, включая и Китай. Что же касается дальнейшего развития китайской экономики, то здесь в большей степени стоит ожидать продолжения политики развития внутреннего рынка страны и получения максимальной выручки с внешнего мирового рынка. Это у Китая получается довольно хорошо», — рассказала экономист.

Напомним, что в IV квартале 2021 года рост экономики Китая замедлился до 4%.