Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:31 — REGNUM Ярославская область примет участие в праздновании 350-летия Петра Первого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате регионального уполномоченного по правам ребёнка.

Михаил Крупин и Ирина Строкинова Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

Пётр Первый имеет прямое отношение к Ярославской земле. На Плещеевом озере царь создал «Потешную флотилию», которая стала прообразом военно-морского флота страны. Переславль-Залесский называют «колыбелью русского флота». Уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин с главой Переславля Ириной Строкиновой обсудил участие детей в предстоящих торжествах.

«Важно приобщать подрастающее поколение к историко-культурным ценностям нашего края и передавать традиции любви к Родине. Мы планируем провести конкурсы, посвящённые Петру Первому и его связи с Ярославской землёй. Для детей это будет конкурс рисунка, для студентов — конкурс работ на историческую тему», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

Положение о конкурсе сейчас разрабатывается. 350-летие Петра Первого будет праздноваться 9 июня 2022 года.