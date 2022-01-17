Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 января 2022, 17:31 — REGNUM Ярославская область примет участие в праздновании 350-летия Петра Первого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате регионального уполномоченного по правам ребёнка.
Пётр Первый имеет прямое отношение к Ярославской земле. На Плещеевом озере царь создал «Потешную флотилию», которая стала прообразом военно-морского флота страны. Переславль-Залесский называют «колыбелью русского флота». Уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин с главой Переславля Ириной Строкиновой обсудил участие детей в предстоящих торжествах.
Положение о конкурсе сейчас разрабатывается. 350-летие Петра Первого будет праздноваться 9 июня 2022 года.