Москва, 17 января, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Трансграничная электронная торговля внесла заметный вклад в рост российско-китайского товарооборота в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Лада Прогунова. Так она прокомментировала информацию о том, что товарооборот РФ и КНР в 2021 году вырос почти на 36%.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«На протяжении последних 11 лет Китай является основным торговым партнером России, его доля в товарообороте приближается к 20% (в 2019 г. — 16,6%, в 2020 — 18,3%). Также сам Китай является одной из самых быстрорастущих экономик. Внешняя торговля КНР со всеми странами в 2021 году увеличилась на 30%, достигнув 6,51 трлн долларов. Более высокая динамика с Россией объясняется частично отложенным спросом, так как в 2020 году товарооборот между двумя странами снизился по сравнению с 2019 годом с 110,75 млрд долларов до 107,76 млрд, а также рядом других факторов», — сказала Прогунова.

Также она отметила, что Китай является крупнейшим импортером российской сельхозпродукции и мяса. Кроме того, заметный вклад в рост российско-китайского товарооборота в 2021 году внесла трансграничная электронная торговля.

«Китайский импорт в Россию также вырос во многом за счёт статьи «машины и оборудование». Рост по этой статье наблюдался последние несколько лет и продолжился в 2021 году, так как в связи с пандемией продолжает расти спрос на ноутбуки, планшеты и смартфоны китайского производства, которые занимают первое место по продажам на рынке нашей страны», — добавила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Россия очень удачно использует традиционно сложившуюся структуру своего экспорта в Китай.