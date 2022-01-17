Москва, , 17:30 — REGNUM Российский рэпер OG Buda (Григорий Ляхов) опубликовал на личном YouTube-канале дебютный ролик о своей жизни. Выход видео состоялся 17 января.

Рэпер OG Buda (Григорий Ляхов) Скриншот с YouTube

Работа, получившая название Buda Dayz, раскрывает творческий путь музыканта в 2021 году, демонстрируя знаковые моменты из его жизни. В съемках видео поучаствовали Mayot (Артём Никитин), Soda Luv (Владислав Терентюк), Magnum Opus (Александр Демидов) и многие другие.

Напомним, что OG Buda за свою карьеру выпустил три студийных альбома. В 2021 году исполнился отметился публикацией сразу двух пластинок — Sexy Drill и FreeRio.

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