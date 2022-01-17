Москва, 17 января, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Российский рэпер OG Buda (Григорий Ляхов) опубликовал на личном YouTube-канале дебютный ролик о своей жизни. Выход видео состоялся 17 января.

Скриншот с YouTube Рэпер OG Buda (Григорий Ляхов)

Работа, получившая название Buda Dayz, раскрывает творческий путь музыканта в 2021 году, демонстрируя знаковые моменты из его жизни. В съемках видео поучаствовали Mayot (Артём Никитин), Soda Luv (Владислав Терентюк), Magnum Opus (Александр Демидов) и многие другие.

Напомним, что OG Buda за свою карьеру выпустил три студийных альбома. В 2021 году исполнился отметился публикацией сразу двух пластинок — Sexy Drill и FreeRio.