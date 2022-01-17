Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Ленинградской области по экономике Григорий Двас возглавил Ленинградский государственный университет (ЛГУ) имени А.С. Пушкина. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Новый ректор ЛГУ им. Пушкина Григорий Двас

«Новый руководитель был представлен сегодня на ученом совете вуза», — отметили в пресс-службе.

56-летний петербуржец Григорий Викторович Двас окончил кафедру механики и процессов управления физико-механического факультета Ленинградского политехнического института в 1987 году, а также Kennedy Western University в 1995 году. Является доктором экономических наук, профессором.

В органах власти Ленинградской области работал с 1996 года, когда возглавил комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. С 1999 по 2012 год занимал пост вице-губернатора региона. В последнее время трудился советником губернатора Ленинградской области.

Напомним, бывший ректор университета Станислав Еремеев в сентябре 2021 года был избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от «Единой России», после чего покинул свой ректорский пост.