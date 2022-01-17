Вашингтон, 17 января, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк) опубликовал клип на новую композицию Sneaky Link Anthem. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста вечером 16 января.

(сс) Eric Nopanen Музыка

В видео автор рассказывает о своих чувствах к девушке, параллельно проводя с ней время на кровати в собственном доме. Известно, что режиссером работы выступил сам рэпер.

Напомним, что ранее DaBaby анонсировал песню Sneaky Link Anthem на своей странице в Instagram и заявил, что выпустит ее, если пост с анонсом наберет 100 тыс. комментариев. Вопреки тому, что общее количество комментариев остановилось на отметке в 10 тыс. комментариев, выход композиции всё-таки состоялся.