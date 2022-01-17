Берлин, 17 января, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Германия одерживает уже вторую подряд победу на чемпионате Европы-2022 по гандболу. Команда тренера Альфреда Гисласонананесла поражение команде Австрии в матче группового этапа со счётом 34:29 и прошла в основную сетку. Об этом сообщает 17 января немецкое издание Spiegel.

Kuebi = Armin Kübelbeck Гандбол

Поначалу австрийская команда стремительно повела в счете (3:0), при этом Германии потребовалось чуть больше шести минут, чтобы забить первый гол.

Немецкая команда, которой пришлось играть безЮлиуса Кюна из-за его положительного теста на COVID-19, впервые повела при счете 6:5, однако игра оставалась равной. У немецкой защиты были большие проблемы, в частности, с центровымТобиасом Вагнером.

Австрийцы показали себя намного лучше по сравнению с прошлой игрой против Польши и не дали сопернику оторваться во втором тайме. Спустя 40 минут счёт оставался равным (20:20), прежде чем немцы начали делать «промежуточный спринт».

Несмотря на все усилия, к концу матча австрийская команда начала сдавать свой темп, в связи с чем немцам удалось одержать ещё одну уверенную победу. Теперь сборной Германии предстоит встретиться с поляками.