Париж, , 17:28 — REGNUM Обязанность носить маски на улице снова введена в Париже, сообщили 17 января в пресс-службе префектуры парижской полиции. В опубликованном службой документе уточняется, что маски обязательно будет носить не везде, а в местах массового скопления людей.

Медицинская маска Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Так, масочный формат обязателен в тех ситуациях, когда собираются более десяти человек. Также маски люди обязаны надевать при походе на рынок и на распродажи. Уже на входе в торговый центр человек должен быть в маске.

Это же касается и учебных учреждений, церквей. То же требование вводится не только для мест ожидания общественного транспорта, но и для расположенных рядом с остановками и станциями метро территорий.

Кроме того, если человек встал в какую-то очередь, ему тоже следует надеть маску. Эти меры приняты для того, отмечают власти в документе, чтобы улица и скопления людей «не сделались очагами заражения».

Напомним, в Париже по решению суда отменили постановление о необходимости ходить в масках на улице, введённое в конце года. Однако теперь принято новое (компромиссное) постановление — с учётом ухудшения эпидемиологической обстановки.

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