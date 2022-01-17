Вашингтон, 17 января, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Американские рэп-исполнители 50 Cent (Кёртис Джеймс Джексон), Lil Durk (Дёрк Бэнкс) и Jeremih (Джереми Филип Фелтон) опубликовали видеоклип на совместную песню Power Powder Respect. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале 50 Cent 17 января.

Alex Const 50 Cent

Сама композиция стала саундтреком к новому сезону сериала «Власть в ночном городе». По сюжету видеоклипа артисты посещают популярные локации телепроекта, где зачитывают собственные куплеты.

Напомним, что 50 Cent является продюсером множества фильмов и сериалов. Так, сериал «Власть в ночном городе» также служит продюсерским проектом музыканта.