Москва, , 17:25 — REGNUM Части 1-й танковой армии Западного военного округа (ЗВО) начали командно-штабные тренировки по проведению маневров основных сил, передислокации войск и проведения точечных атак на территории пяти регионов России, сообщает 17 января пресс-служба округа.

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В ходе учений будут задействованы свыше 300 единиц вооружения и техники, а также свыше 800 военнослужащих.

«Всего в ходе тренировки будет решено более 50 вводных задач по проведению маневров основных сил, передислокации войск и проведения точечных атак по позициям «противника». В тренировке задействовано более 800 военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО», — указано в сообщении.

Кроме того, в тренировках примут участие стационарные узлы связи армии, соединений и воинских частей, а на полигонах будут развернуты полевые узлы связи.

«Офицерский состав решит вводные задачи по управлению войсками по средствам защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и абонентами», — сообщает пресс-служба ЗВО.

Как сообщало ИА REGNUM, части и соединения 1-й танковой армии ЗВО размещены на территории Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областей.

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