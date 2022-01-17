Москва, , 17:23 — REGNUM В настоящее время практически ничто не угрожает российско-китайским экономическим отношениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил доцент департамента налогов и налогового администрирования финуниверситета при правительстве Алексей Костин.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия достаточно удачно использует традиционно сложившуюся структуру своего экспорта. В ответ Китай постоянно сообщает о неиспользованном потенциале российско-китайской торговли, что неудивительно: в сравнении с остальным миром доля России во внешнеторговом обороте Китая занимает чуть более 2%, — сказал Костин. — Россия в ближайшем будущем могла бы рассчитывать на внешнеторговый оборот в сумме 200 млрд долларов США, однако только при продолжающемся наращивании торговли именно Китаем».

Как подчеркнул экономист, к сожалению, увеличить экспортные поставки Россия пока не в состоянии.

«Практически ничто не угрожает российско-китайским внешнеэкономическим связям. Напротив, имеются достаточно хорошие условия для укрепления сотрудничества и наращивания объема внешнеторгового оборота. В связи с этим в 2022 году мы ожидаем роста показателей внешней торговли России и Китая», — сказал Костин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Костин рассказал об абсолютном лидерстве Китая во внешнеэкономических связях России.

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