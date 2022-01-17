Берлин, , 21:12 — REGNUM Создатели приложения для отслеживания контактов Luca пошли навстречу федеральным землям в переговорах о продлении контрактов. Об этом сообщает 17 января немецкое издание Spiegel.

Приложение для смартфонов Автор фото Юрий Кольцов

По новым условиям контракта, федеральные земли больше не будут обязаны использовать систему Luca в течение всего года, но смогут каждый месяц решать, должны ли их органы здравоохранения использовать данные Luca, объявила операционная компания Cultur4Life.

Кроме этого, разработчики Luca согласились вдвое снизили цены: теперь каждый департамент здравоохранения будет платить по 9000 евро в год вместо прежних 18 000 евро. При этом цифровая инфраструктура и программное обеспечение системы Luca будут работать в прежнем режиме.

Около года назад приложение Luca начало собирать контактные данные гостей ресторанов и посетителей мероприятий. Однако система неоднократно вызывала критику из-за пробелов в безопасности и доступа к конфиденциальным данным среди операторов. Кроме того, эксперты сомневаются, что система Luca действительно может эффективно поддерживать органы здравоохранения.

Для обеспечения максимальной защиты здоровья разработчики приложения хотят предоставить федеральным землям возможность использовать систему всякий раз, когда они в ней нуждаются. Luca будет поддерживать базовые поставки технологии в каждой федеральной земле в долгосрочной перспективе и даст каждой федеральной земле возможность использовать систему в любое время по мере необходимости практически на любой период времени.