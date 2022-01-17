Москва, , 17:22 — REGNUM На протяжении последних двух десятков лет Китай занимает ведущую позицию как в экспорте российских товаров, так и в импорте своей продукции в РФ, уступая лишь Европейскому союзу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил доцент департамента налогов и налогового администрирования финуниверситета при правительстве Алексей Костин.

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«Однако в разрезе внешней торговли России с отдельными странами на Китай приходится около 10% всего внешнеторгового оборота. Это указывает на абсолютное лидерство Китая во внешнеэкономических связях России, — сказал Костин. — Еще в 2011 году руководители РФ и КНР обозначили курс на долгосрочную перспективу, результат которого — внешнеторговый оборот к 2020 году в 200 млрд долларов США. Уже в 2013 году внешнеторговый оборот вырос до рекордных 95 млрд долларов США».

Однако, как пояснил экономист, антироссийские санкции, экономический спад в РФ и в мире привели к тому, что к 2015 году внешнеторговый оборот составил около 64 млрд долларов США.

«Потребовались коррективы внешнеэкономической стратегии России, и уже с 2017 года во внешней торговле России и Китая наблюдается рост, а в 2018 году лидеры двух государств договариваются об увеличении внешнеторгового оборота на 30%, в связи с чем планируется превысить заветную отметку в 100 млрд долларов США», — сказал Костин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году взаимный товарооборот РФ и КНР увеличится.

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