Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM Жителям Санкт-Петербурга в день празднования Крещения Господня (19 января) не стоит ожидать сильных морозов. Если они и будут, то только в восточной части Ленинградской области, рассказал 17 января главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Праздник Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам специалиста, в ночь на 19 января в Петербурге температура воздуха ненадолго опустится до отметки −8…−10 градусов, в то время как в восточной части Ленобласти температура воздуха опустится до −15…−20 градусов.

«К нам стремится новый циклон с Атлантики, который принесет нам теплую воздушную массу, усиление ветра и осадки. Температура воздуха, даже в крещенскую ночь, будет повышаться. К утру, к 09:00 мск, рассчитываем на −2…−0 градусов», — отметим Колесов.

Днем 19 января температура воздуха достигнет положительных значений — в Петербурге 0…+2 градуса, на западе Ленобласти от +2 до — 2 градусов, в восточной части до — 3 градусов, а к вечеру до «плюса». Кроме потепления, в городе и области ожидается усиление ветра.

«Такая погода продлится на следующей неделе. Чередование морозов и оттепелей будет наблюдаться в ближайшее время», — подытожил Колесов, уточнив, что в отдельные ночи будет до −10…−15 градусов.

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