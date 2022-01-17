Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Потомки борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга и их сторонники планируют выйти 17 января на марш в Вашингтоне, призывая президента США Джо Байдена добиваться принятия законопроекта о защите избирательных прав, сообщает Reuters.

Мартин Лютер Кинг Nobel Foundation

Cемья афроамериканского правозащитника и более 100 групп, отстаивающих гражданские права, соберутся на ежегодный марш в честь Дня Мартина Лютера Кинга, чтобы пройти по Мемориальному мосту Фредерика Дугласа.

Отметим, что Байдена призывают быстрее принять законопроект Freedom to Vote Act, который должен упростить доступ к голосованию в США. В частности, он позволяет голосовать по почте и досрочно.

Проект был представлен демократами в Конгрессе в 2021 году, однако не получил необходимой поддержки. Демпартия уверена, что закон защитит доступ к голосованию, в то время как республиканцы заявили, что он поспособствует мошенничеству.

Демократический FTVA стал ответом на реформы республиканцев в избирательной системе после выборов 2020 года. Подозревая демократов в жульничестве, 19 республиканских штатов приняли законы, усложняющие процесс голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, группа студентов в США четвертый день голодает в знак протеста против непринятия Конгрессом закона Демпартии о голосовании. Молодежь заявила, что голодать более 15 дней лучше, чем терпеть неработающую демократию.

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