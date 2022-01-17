Берлин, , 19:30 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Германии ставит новые рекорды. Среднее число выявляемых инфицированных в стране за минувшую неделю впервые превысило 500 случаев на 100 тысяч человек. Об этом сообщает 17 января агентство Deutsche Welle.

Карл Лаутербах

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По данным Института Роберта Коха (RKI) средняя заболеваемость в Германии за последние семь дней составила 515,7 случая на 100 тысяч человек. Для сравнения, 15 января этот показатель составлял 497 случаев, а 14 января — 471 случай на 100 тысяч человек.

Ранее RKI объявил, что штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим на территории Германии. В связи с этим федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах призвал граждан проводить экспресс-тесты на коронавирус несколько раз в неделю.

«Люди, которые уже прошли ревакцинацию от COVID-19, должны быть еще более осторожными после контакта с инфицированным человеком и каждый день делать экспресс-тест. Любой, кто проверял себя в течение недели, находится в безопасности», — заявил Лаутербах газете Bild am Sonntag.

«Нас ждут очень трудные недели в Германии. Эпидемия означает, что ещё сотни тысяч человек заболеют в будущем, и нам снова придется говорить о тысячах смертей от коронавирусной инфекции», — добавил министр.