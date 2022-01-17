Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» не заинтересован в подписании 25-летнего форварда «Нью-Инглэнд Революшн» и сборной Польши Адама Буксы, которого портал transfermarkt оценивает в 7 миллионов евро. Об этом 17 января сообщило издание «Чемпионат».

Сердар Азмун Андрей Пронин © ИА REGNUM

В прошлом сезоне МЛС 2021 Адам Букса принял участие в 32-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Нападающий занял четвертое место в гонке бомбардиров.

Адам Букса выступает за «Нью-Инглэнд Революшн» с 1 января 2020 года после перезола из «Погони» за 4,2 миллиона евро. Соглашение польского футболиста с клубом из МЛС рассчитано до 31 декабря 2022 года.