Москва, 17 января 2022, 17:15 — REGNUM Если несколько лет назад на Китай приходилось 70% всей добычи биткоина, сейчас этот показатель упал почти до нуля. За освободившуюся долю рынка сражаются инвесторы со всего мира, и у России есть уникальный шанс обратить ситуацию в свою пользу, рассказали ИА REGNUM эксперты компании EMCD Mining Invest.
Как отмечают эксперты, не только уход китайцев подогревает интерес к майнингу. Госдолг США растет, печатный станок работает на полную мощность, роль государств в экономиках за пандемию очень выросла. Биткоин и эфир создавались как лекарство от этих проблем. При этом добыча криптовалют — это наиболее консервативный вариант работы на этом рынке.
На сегодняшний день во всем мире на высшем уровне обсуждается признание майнинга предпринимательской деятельностью. Как только это произойдет, в индустрию устремятся крупные инвесторы, что существенно повысит стоимость входа в этот бизнес: подорожают устройства, увеличится срок их доставки, усложнится доступ в качественные дата-центры. То есть сейчас, возможно, последний шанс начать этот бизнес по более низким ценам.
По мнению отечественных специалистов, в России есть все, что нужно для майнинга: относительно дешевая электроэнергия, мощная независимая энергосистема, комфортный климат. В EMCD надеются использовать сложившуюся конъюнктуру, чтобы помочь предпринимателям развивать майнинг в России. Для этого специалисты компании создали сервис EMCD Mining Invest, цель которого — полное сопровождение майнинговых проектов, от выбора и закупки оборудования до его установки в дата-центр и последующего техобслуживания. Минимальный объем необходимого капитала для старта в Mining Invest составляет 1,5 млн рублей, однако в EMCD есть продукты, позволяющие заходить на рынок майнинга и с суммой от 100 тысяч рублей. В среднем окупаемость майнинговых ферм в России составляет 9−12 месяцев, в зависимости от курсов, сложности майнинга и выбранного оборудования.
К сожалению, сейчас в России майнинговое оборудование в основном ввозится по серым схемам и является нелегальным. Дата-центры уже прочувствовали на себе все риски работы с такой техникой: даже одного устройства без документов достаточно, чтобы правоохранители опечатали всю ферму.
EMCD — крупнейший майнинговый пул на рынке Восточной Европы, лауреат премии «Лучший майнинг сервис 2021» по версии Blockchain Life. Компания объединяет более 150 тыс. устройств и контролирует 1.7% хешрейта BTC. Опыту команды доверяют более 80 тыс. клиентов из 120 стран мира.
В EMCD Mining Invest входят следующие сервисы: помощь в выборе подходящего оборудования; закупка майнеров у производителей и их правильное таможенное оформление; доставка и размещение оборудования в собственных дата-центрах компании в Иркутске, Каспийске или Подмосковье; настройка оборудования и его последующее техническое обслуживание для повышения эффективности майнинга; подключение к собственному майнинг-пулу EMCD; полный контроль процесса майнинга через удобное мобильное приложение.