Москва, , 17:15 — REGNUM Если несколько лет назад на Китай приходилось 70% всей добычи биткоина, сейчас этот показатель упал почти до нуля. За освободившуюся долю рынка сражаются инвесторы со всего мира, и у России есть уникальный шанс обратить ситуацию в свою пользу, рассказали ИА REGNUM эксперты компании EMCD Mining Invest.

Биткойн (сс) Andre Francois

Как отмечают эксперты, не только уход китайцев подогревает интерес к майнингу. Госдолг США растет, печатный станок работает на полную мощность, роль государств в экономиках за пандемию очень выросла. Биткоин и эфир создавались как лекарство от этих проблем. При этом добыча криптовалют — это наиболее консервативный вариант работы на этом рынке.

«В новой цифровой парадигме инвесторы все чаще сталкиваются с тем, что даже консервативные, хорошо себя зарекомендовавшие инструменты оказываются менее удобными и выгодными, утрачивая свою рентабельность, — рассказывает Дмитрий Кудинов, директор по продажам EMCD Mining Invest. — Расчеты Goldman Sachs показывают, что в 2021 году биткоин демонстрировал значительную корреляцию с золотом. А после того как власти США одобрили первые фьючерсные ETF на биткоин, эксперты открыто заговорили о том, что криптовалюты оттягивают крупную долю инвестиций от рынка драгметаллов. Это объяснимо, ведь биткоин сочетает преимущество ограниченной эмиссии золота и в то же время является цифровым по своей природе, то есть идеально вписывается в новый технологический уклад. То поле деятельности, в котором работаем мы — это решения для эффективного майнинга цифровых активов, при этом фокус сделан на надежности, легитимности, удобстве и конфиденциальности».

На сегодняшний день во всем мире на высшем уровне обсуждается признание майнинга предпринимательской деятельностью. Как только это произойдет, в индустрию устремятся крупные инвесторы, что существенно повысит стоимость входа в этот бизнес: подорожают устройства, увеличится срок их доставки, усложнится доступ в качественные дата-центры. То есть сейчас, возможно, последний шанс начать этот бизнес по более низким ценам.

«Для российских инвесторов эта сфера на данный момент — последний вагон уходящего поезда, — констатирует Дмитрий Кудинов. — Мы находимся на той стадии, когда майнинг несомненно интересен и перспективен, и в эту сферу еще не поздно войти. Поезд стоит на станции, но двери скоро начнут закрываться».

По мнению отечественных специалистов, в России есть все, что нужно для майнинга: относительно дешевая электроэнергия, мощная независимая энергосистема, комфортный климат. В EMCD надеются использовать сложившуюся конъюнктуру, чтобы помочь предпринимателям развивать майнинг в России. Для этого специалисты компании создали сервис EMCD Mining Invest, цель которого — полное сопровождение майнинговых проектов, от выбора и закупки оборудования до его установки в дата-центр и последующего техобслуживания. Минимальный объем необходимого капитала для старта в Mining Invest составляет 1,5 млн рублей, однако в EMCD есть продукты, позволяющие заходить на рынок майнинга и с суммой от 100 тысяч рублей. В среднем окупаемость майнинговых ферм в России составляет 9−12 месяцев, в зависимости от курсов, сложности майнинга и выбранного оборудования.

«На каждом из этапов клиент тратит минимальные деньги, а получает максимальную пользу, — говорит Дмитрий Кудинов. — Мы предоставляем самые низкие цены в отрасли на размещение, на электроэнергию, на мониторинг. За подключение к майнинг-пулу комиссия составляет лишь 1,5%. На больших объемах возможны скидки, хотя обычно стоимость этих услуг начинается от 4−5%».

К сожалению, сейчас в России майнинговое оборудование в основном ввозится по серым схемам и является нелегальным. Дата-центры уже прочувствовали на себе все риски работы с такой техникой: даже одного устройства без документов достаточно, чтобы правоохранители опечатали всю ферму.

«Мы предоставляем нашим клиентам полный пакет документов, включая официальные контракты с фабриками в Китае, что не так часто встречается на этом рынке, — рассказывает директор по продажам EMCD Mining Invest. — После оформления договора поставки мы проводим грузовую таможенную очистку: оплачиваем пошлину и российский НДС. То есть в случае чего у клиента будет полный комплект необходимых документов».

EMCD — крупнейший майнинговый пул на рынке Восточной Европы, лауреат премии «Лучший майнинг сервис 2021» по версии Blockchain Life. Компания объединяет более 150 тыс. устройств и контролирует 1.7% хешрейта BTC. Опыту команды доверяют более 80 тыс. клиентов из 120 стран мира.

В EMCD Mining Invest входят следующие сервисы: помощь в выборе подходящего оборудования; закупка майнеров у производителей и их правильное таможенное оформление; доставка и размещение оборудования в собственных дата-центрах компании в Иркутске, Каспийске или Подмосковье; настройка оборудования и его последующее техническое обслуживание для повышения эффективности майнинга; подключение к собственному майнинг-пулу EMCD; полный контроль процесса майнинга через удобное мобильное приложение.