Берлин, 17 января, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Врачи Саксонии бьют тревогу: они опасаются, что многие клиники закроются, когда вакцинация от COVID-19 станет обязательной для медицинских работников в середине марта 2022 года. Об этом сообщает 17 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Pixabay.com Медицина

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Ассоциация стоматологов Саксонии в письме к премьер-министру федеральной землиМихаэлю Кречмеру выражает обеспокоенность тем, вакцинация против коронавируса станет обязательной для медицинских работников по всей Германии. Мандат, который должен вступить в силу с середины марта, был принят Бундестагом перед Рождеством.

Ассоциация стоматологов Саксонии считает, что предстоящая обязательная вакцинация окажет значительное негативное влияние на медицинское обслуживание: «Согласно отзывам, которые мы получаем от профессионалов в этой области, обязательная вакцинация не приведет к тому, что все они будут немедленно вакцинированы, а скорее побудит скептиков вакцинации покинуть медицинскую профессию и приведет к закрытию клиник».

Ассоциация утверждает, что стоматологическая практика в восточногерманской земле с населением около 4 миллионов человек уже перегружена новыми административными требованиями. Во многих регионах стоматологам не менее 60 лет, при этом они заявляют, что уже с трудом справляются с таким давлением.

Депутат Бундестага от партии «зеленых» и врач из Лейпцига (Саксония) Пола Пьехотта подтвердила в интервью DW, что стоматологическая практика в Саксонии устарела, часто испытывает нехватку ресурсов и перегружена.

Тем не менее, она считает, что результаты опроса ассоциации стоматологов не следует переоценивать. Она отметила, что только пятая часть из 2600 стоматологических клиник отреагировала негативно на всеобщую вакцинацию.