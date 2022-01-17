Москва, , 17:13 — REGNUM Певица Елизавета Гырдымова (известна как Монеточка) приобрела недвижимость в Москве. Информация об этом появилась 17 января в телеграм-канале Mash.

Монеточка Скриншот видео на YouTube

Артистка купила квартиру площадью 60 квадратных метров в Басманном районе. Стоимость квартиры оценивается в 20 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Монеточка приняла участие в съёмках спецвыпуска YouTube-шоу «НМДНИ» журналиста Леонида Парфёнова. Она исполнила свою версию песни 20-х годов прошлого века «Кирпичики».

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