Вулвергемптон, Великобритания, , 17:11 — REGNUM 17 января «Вулверхэмптон» объявил о завершении сделки по переходу 21-летнего португальского флангового нападающего Чикиньо. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Еще 1,5 миллиона евро предусмотрены в качестве бонусов. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Чикиньо принял участие в пятнадцати матчах португальской Примейры Лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Чикиньо перешел в «Эшторил» 1 июля 2019 года из лиссабонского «Спортинга» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость молодого португальца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.