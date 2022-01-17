Минск, 17 января, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Объём промышленного производства Белоруссии за 2021 год в текущих ценах составил 154,4 млрд белорусских рублей, или на 6,5% больше в сопоставимых ценах уровня 2020 года. Об этом 17 января сообщил Национальный статистический комитет республики.

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В целом объём ВВП Белоруссии за минувший год составил 173,2 млрд белорусских рублей (почти $69 млрд), прибавив в сопоставимых ценах 2,3% к уровню 2020 года. в структуре промышленного производства наибольшие темпы прироста продемонстрировали такие виды деятельности, как «Обрабатывающая промышленность» (+5,9%), «Горнодобывающая промышленность» (+2,8%), «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» (+12,6%) и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (+2,7%).

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