Киев, 17 января, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Украина будет продолжать с Германией переговоры, требуя от Берлина поставок вооружений, заявил 17 января в Киеве глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Kurious Украина и Германия

Напомним, Бербок находится в Киеве с официальным визитом.

«Мы обсудили вопрос поставок вооружения. Я аргументировал и сообщил о позиции украинской стороны… Мы знаем, где и какое оружие можно получить и как его использовать исключительно для защиты своей земли. Мы каждый день работаем и имеем неплохие результаты. И с Германией мы работаем и продолжим диалог», — завил Кулеба.

При этом он указал, что Украина и Германия намерены вместе добиваться проведения нового саммита «нормандского формата».

«Мы обсудили динамику дипломатического урегулирования конфликта. Наша совместная цель — это эффективная работа «нормандского формата», проведение саммита лидеров «четверки», — сообщил министр иностранных дел Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года Кулеба заявил, что Киев считает неприемлемой ситуацию, когда Германия блокирует получение Украиной оружия от стран НАТО.