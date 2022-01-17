Москва, 17 января, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Российский музыкант Feduk (Фёдор Инсаров) представил видеоклип на недавнюю композицию «Танцы на кухне». Премьера работы состоялась 17 января на YouTube-канале артиста.

Rndmcrew.com Федор Инсаров (Feduk)

В ролике перед зрителями предстает пара влюбленных, устраивающая яркое танцевальное представление посреди квартиры. Режиссером клипа выступил казахстанский клипмейкер Адилет Абиш.

Напомним, что 14 января Feduk опубликовал новый сингл, получивший название «Танцы на кухне». Примечательно, что впервые музыкант исполнил эту песню в рамках программы на радио Studio 21 в 2019 году.