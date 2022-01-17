Вашингтон, , 17:39 — REGNUM Кризис цепочки поставок, затронувший большую часть США, также ударил и по комиссионным магазинам министерства обороны, где многие военнослужащие и их семьи покупают продукты, с дефицитом сталкиваются и американские военные за рубежом, сообщает Fox News.

Военные США The U.S. Army

«Приходится давать сыну меньше молока — что не идет на пользу его психическому и физическому здоровью. Молоко необходимо ему для получения питательных веществ. Грустно говорить ему, что я не могу дать ему молока, потому что у меня его нет. Матери не должны вести такие разговоры со своими детьми», — сказала супруга американского военного, размещенного на авиабазе Йокота, Япония.

Фотографии с иностранных баз свидетельствуют о полупустых холодильниках. Служащим в этом районе военным особенно тяжело получить мясо и молочную продукцию.

При этом руководство некоторых объектов в Японии предупредило, что ситуация не изменится в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США заявили о намерении выделить более $241 млн в качестве грантов 25 проектам по улучшению портовых сооружений в 19 штатах, средства также пойдут на решение проблем с цепочками поставок.

Напомним, что перегруженные порты, нехватка рабочей силы и товаров, таких как полупроводники, остановили работу некоторых компаний. Голландский концерн Koninklijke Philips, производящий широкий спектр товаров — от аппаратов МРТ до электрических зубных щеток, снизил свои планы по росту доходов, ссылаясь на проблемы с цепочкой поставок. Нехватка микросхем и задержки с поставками могут помешать компании выполнить заказы на сумму около 200 млн евро в IV квартале, что приведет к задержке доходов в следующем году.

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