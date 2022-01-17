Нью-Йорк, США, , 17:07 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Lil Wayne (Дуэйн Картер-младший) выложил свой микстейп Sorry 4 The Wait на стриминговые сервисы с четырьмя новыми треками. Об этом 17 января сообщил портал NME.

Лил Уэйн (Lil Wayne)

Первоначально микстейп был выпущен в 2011 году в качестве извинения перед фанатами за задержку выпуска альбом Tha Carter IV, который в конечном итоге вышел в августе того же года.

На пластинке рэпер представил хип-хоп ремиксы некоторых популярных треков 2011 года, в том числе песня Адель Rolling In The Deep и Marvin’s Room канадского рэпера Дрейка.

Полная версия Sorry 4 The Wait стала доступна на стриминговых сервисах. В качестве бонуса на пластинке представлены четыре новых трека: Cameras, Lil Romeo, Anti Hero и Blue Snapping.

Читайте ранее в этом сюжете: Brockhampton рассказали о «финальном» шоу и намекнули на распад