Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали московского художника Ивана Волкова, который создал на Марсовом поле арт-объект в форме гигантской фекалии. Мужчине грозит уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Об этом 17 января сообщила близкая знакомая художника Мария Крючкова.

Арт-объект на Марсовом поле в Петербурге (личная страница Ивана Волкова) Facebook.com/profile.php?id=100071029987034

Необычный арт-объект в центре Петербурга прохожие обнаружили 14 января. На Марсовом поле появился пятиметровый предмет, по форме и цвету напоминающий экскременты. Арт-объект вызвал неоднозначную реакцию горожан и бурное обсуждение в интернете.

Некоторые пользователи социальных сетей осуждали появление инсталляции в центре культурой столицы, тем более в этом месте находятся братские могилы погибших во время революции и гражданской войны. А некоторые наоборот, нашли в объекте отражение реальных проблем — многие владельцы собак в городе забывают, что не только мусор необходимо выбрасывать в урну, но и убирать за своим питомцем.

Спустя несколько дней, после того как обсуждение арт-объекта пошло на убыль, и сам он исчез с Марсова поля, знакомая Волкова сообщила, что Ивана сняли с поезда в Москву и доставили в отдел полиции.

«Художник создал шуточную инсталляцию-какашку из снега, иронизируя на тему того, что в этом году в городе коммунальные службы плохо убирали снег, на что неоднократно жаловались жители города. К слову, на эту же тему высказался и Сергей Шнуров, выложив куда более радикальное видео с упоминанием имени губернатора Беглова, но Сергей Шнуров на данный момент находится на свободе, — удивилась Мария Крючкова. — Мы считаем, что эта ситуация должна быть предана огласке, потому что как будут развиваться события, никто не знает. Предположительно, это будет очередное уголовное дело. Подключены адвокаты. На данный момент более точной информацией мы не располагаем».

Как сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении Ивана Волкова уголовного дела, ему вменяют статью 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Добавим, что в зависимости от частей этой статьи, художнику грозит штраф до 40 тыс. рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до одного года, либо арест до трех месяцев, либо ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, на Марсовом поле в Петербурге погребены петроградские рабочие, погибшие во время Ярославского восстания 6—21 июля 1918 года, участники обороны Петрограда от войск генерала Н.Н. Юденича, а также первый начальник Петроградского ЧК Моисей Урицкий, пропагандист, комиссар по делам печати, пропаганды и агитации В. Володарский (Моисей Маркович Гольдштейн), несколько латышских стрелков, в том числе комиссар Семен Нахимсон, революционер, политический работник Красной Армии, один из первых военных комиссаров РККА Николай Томачев и другие. Кроме того, вплоть до 1933 года на Марсовом поле продолжали хоронить советских и партийных работников.