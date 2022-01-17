Новобурасский район, Саратовская область, 17 января, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Телесные повреждения получил фельдшер во время приема пациентов в поселке Новые Бурасы Саратовской области. На медика напал местный житель, сообщает следственное управление СКР по региону.

Нападение

По данным ведомства, инцидент произошел 15 января. Во время приема 43-летний житель поселка нанес фельдшеру телесные повреждения, а затем скрылся. По факту нападения на медицинского сотрудника ведется доследственная проверка.

ИА REGNUM напоминает, 12 января бригада скорой помощи прибыла на вызов на улицу Большую Садовую в Саратове. Во время визита фельдшеру пациент нанес несколько ударов кулаком в грудь.

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