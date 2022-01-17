Манчестер, Великобритания, 17 января, 2022, 16:58 — ИА Регнум. 26-летний французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль отклонил предложения «Ньюкасла» и лондонского «Тоттенхэма», так как намерен покинуть Англию и продолжить карьеру на континенте. Об этом 17 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Soccer.ru Антони Марсьяль

Также сообщается, что «Барселона», «Севилья» и «Ювентус» — единственные три варианта для перехода Марсьяля в январе. «Манчестер Юнайтед» открыт к переговорам.

В текущем сезоне Антони Марсьяль принял участие в десяти матчах за «манкунианцев» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Эвертона». Суммарно на поле французский нападающий провел 357 минут.

Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» 1 сентября 2015 года из «Монако» за 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.