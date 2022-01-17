Сантьяго, , 17:18 — REGNUM Органы здравоохранения Чили заявили 16 января о рекордном количестве новых случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии и о самом низком с октября числе пациентов в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает чилийское информагентство Emol.

Зараженный коронавирусом в отделении интенсивной терапии Https://www.irna.ir/

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15 и 16 января в стране было выявлено 9284 и 9454 случая инфицирования соответственно, что является самым высоким показателем с начала пандемии. По самым пессимистичным прогнозам властей ежедневное количество новых случаев может вырасти до 30 тысяч.

Несмотря на экспоненциальный рост, система здравоохранения не перегружена, поскольку в новой волне заметно снижено количество госпитализаций, в первую очередь в реанимационные отделения. На сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии от коронавируса лечится 411 человек, что составляет 23% от всех находящихся там.

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