Нефтеюганск, Югра, 17 января, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (ХМАО) осуждён местный житель за причинение тяжкого вреда здоровью ребёнку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Взрыв петарды

Установлено, что 27 декабря 2014 года в одном из микрорайонов Нефтеюганска двое мальчиков запускали петарды. Подсудимый, возмущённый действиями детей, погнался за ними. Догнав 13-летнего мальчика, он нанёс ему удар ногой в область грудной клетки. Ребёнок упал, подсудимый продолжил его пинать. В итоге ребёнок получил тяжёлые травмы, которые повлекли его дальнейшее психическое расстройство.

Мужчина признан судом виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года десять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.