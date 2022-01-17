Ярославль, 17 января 2022, 16:51 — REGNUM Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов ушёл на больничный из-за выявленного коронавируса. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердил сам Ефремов.
Информации о штамме вируса у Артура Ефремова нет. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе коронавирус был выявлен и у мэра Рыбинска Дениса Добрякова.
Между тем в соседней Костроме объявили о начале пятой волны коронавируса. Там количество выявляемых случаев в сутки выросло в три раза по сравнению с началом января. В Ярославской области пока фискируется лишь небольшой подъём заражений.
Читайте ранее в этом сюжете: У мэра Рыбинска выявили коронавирус
Читайте развитие сюжета: В Костромской области началась пятая волна коронавируса