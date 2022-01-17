Вашингтон, 17 января, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В американском штате Южная Дакота введён запрет на участие трансгендеров в женских школьных и студенческих соревнованиях по плаванию, сообщает Fox News.

Цитата из видео на YouTube Трансгендеры в большом спорте

Комитет по делам штата Сената, возглавляемый республиканцами, одобрил законопроект с поправкой, согласно которой любой иск, поданный против университета, будет представлен генеральным прокурором штата и обойдется ответчику бесплатно. В рамках законопроекта участники соревнований будет распределяться согласно полу, определенному при рождении.

Ранее губернатор штата Арканзас республиканец Аса Хатчинсон также подписал законопроект, запрещающий спортсменам-трансгендерам участвовать в женских школьных спортивных мероприятиях.