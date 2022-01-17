Минск, 17 января, 2022, 16:50 — ИА Регнум. «Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за 2021 год. Объем ВВП в текущих ценах составил 173,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 102,3% к уровню 2020 года. Индекс-дефлятор ВВП в 2021 году по отношению к предыдущему году составил 113,1%», — сообщил 17 января Национальный статистический комитет Белоруссии.

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Напомним, согласно подписанным Александром Лукашенко указам с целевыми параметрами на 2021 год ВВП Белоруссии должен был вырасти на 1,8%. К концу года Лукашенко изменил прогноз и довёл до правительства целевой показатель роста экономики на 3,3%.

В декабре Александр Лукашенко подписал указы о важнейших параметрах денежно-кредитной политики и прогнозе социально-экономического развития Белоруссии на 2022 год. Согласно новому официальному прогнозу ВВП постсоветской республики должен вырасти на 2,9%. Белорусские независимые эксперты и международные организации считают новый официальный прогноз несбыточным, предрекая падение экономики вместо роста. В частности, пессимистического прогноза придерживается Всемирный банк, тогда как МВФ исходит из ожиданий роста белорусской экономики и также роста ожидает ЕАБР.

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