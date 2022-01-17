Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Возникшая в Петербурге в конце декабря 2021 года и резко обострившаяся в новогодние праздники проблема с вывозом мусора и других бытовых отходов постепенно нормализуется. Об этом 17 января сообщил вице-губернатор Северной столицы Валерий Пикалёв, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

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"Гарантирую, что в ближайшее время порядок будет восстановлен, наведен. Ответственные лица понесут наказание, можете не сомневаться. Прокуратура соответствующую оценку всем этим событиям даст», — сообщил вице-губернатор, одновременно возглавляющий администрацию губернатора.

Мусорная реформа официально началась в Петербурге с 1 января 2021 года. На место нескольких компаний, занимавшихся вывозом мусора, пришло АО «Невский экологический оператор» (НЭО). В результате этого перехода к остаткам мусора, не вывезенным еще с конца 2021 года, прибавились новые отходы, которых всегда много в период новогодних праздников и после них.

По словам Валерия Пикалёва, сейчас ситуация приходит в норму в четырёх районах города, где проблема вывоза мусора отмечалась как особо острая. О ежедневных выездах специальной техники также сообщают и в НЭО.

Напомним, местные жители выкладывали большое количество жалоб на огромные скопления отходов на мусоросборочных площадках. Для повышения эффективности борьбы со свалками в НЭО открыли дополнительную горячую линию для приема заявок.