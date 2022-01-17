Качканар, Свердловская область, , 16:47 — REGNUM В Качканарском городском округе Свердловской области взрыв в котельной не привёл к отключению отопления. Об этом заявил областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Газовая котельная

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По его словам, были снижены температурные параметры. Сразу же после аварии запустили резервный котел.

«Планируется, что к трём часам ночи новый котёл будет запущен и подача тепла войдёт в рабочий режим», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл 17 января. Администрация городского округа призвала жителей посёлка Валериановск сохранять температурный режим в жилищах.

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