Бургас, Болгария, 17 января 2022, 16:45 — REGNUM Врачи клинической больницы города Бургаса (юго-восточная Болгария) провели уникальную операцию, в ходе которой фактически восстановили слух женщине, потерявшей возможность воспринимать звуковые колебания 40 лет назад. Об этом 17 января сообщает Болгарское национальное радио.

Операция
Операция
Minzdravao.ru

Согласно официальной информации, пациентке был вставлен в ухо так называемый «кохлеарный имплантат» — электронное устройство, подающее в мозг соответствующие частотные импульсы. Детали и стоимость операции не разглашаются. Известно лишь, что 42-летняя женщина, лишившаяся слуха в возрасте двух лет из-за перенесенной вирусной инфекции, в настоящее время может воспринимать любые звуки.

«Когда мы включили аппарат, она расплакалась, — заявила журналистам врач Цветелина Григорова. — Однако, развитие ее слуха и речи осталось на уровне двухлетнего ребенка. Пациентка должна будет научиться слышать и нормально говорить».