Бургас, Болгария, 17 января, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Врачи клинической больницы города Бургаса (юго-восточная Болгария) провели уникальную операцию, в ходе которой фактически восстановили слух женщине, потерявшей возможность воспринимать звуковые колебания 40 лет назад. Об этом 17 января сообщает Болгарское национальное радио.

Minzdravao.ru Операция

Согласно официальной информации, пациентке был вставлен в ухо так называемый «кохлеарный имплантат» — электронное устройство, подающее в мозг соответствующие частотные импульсы. Детали и стоимость операции не разглашаются. Известно лишь, что 42-летняя женщина, лишившаяся слуха в возрасте двух лет из-за перенесенной вирусной инфекции, в настоящее время может воспринимать любые звуки.

«Когда мы включили аппарат, она расплакалась, — заявила журналистам врач Цветелина Григорова. — Однако, развитие ее слуха и речи осталось на уровне двухлетнего ребенка. Пациентка должна будет научиться слышать и нормально говорить».