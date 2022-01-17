Москва, , 16:44 — REGNUM Депутаты от партии «Единая Россия» предложили законодательно закрепить определение «наставничество» в целях развития данного института, чтобы молодежи было проще адаптироваться при приеме на работу, а также представили единый «стандарт наставничества» для предприятий и организаций. Такие предложения озвучили сегодня на пресс — конференции в ТАСС, где обсуждались эффективные механизмы адаптации молодежи при поступлении на работу.

Наставничество Oaktz.ru

О роли наставничества в молодежной политике, необходимости принятия единого стандарта, применении системы наставников в различных регионах РФ, а также механизмах поддержки молодых специалистов и работодателей рассказали заместитель министра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев, директор Донского учебно-методического центра профессионального образования Лидия Демиденко и начальник отдела организации обучения Управления развития и привлечения персонала Таганрогского металлургического завода Светлана Плющева.

«Говоря о трудоустройстве молодежи, важны два аспекта, без которых невозможно выстроить прочную систему — это первое рабочее место и система наставничества. Тема нашла отражение в народной программе партии «Единая Россия». А затем и в отдельном документе Правительства РФ. Программу содействия занятости молодежи до 2030 года утвердили в конце 2021 г. Причем, в бюджете на эти цели в 2022 году дополнительно предусмотрено 10 млрд рублей, часть этой суммы — перераспределение неиспользованных средств на другие мероприятия в 2021 году. Данные поправки вносила фракция «Единая Россия». Одним из пунктов в программе содействия занятости молодежи значится поддержка наставничество. Убеждён, наставник для молодёжи, особенно когда мы говорим о первом месте работы, крайне важен. Совместно с проектом ОНФ «Профстажировки 2.0» и Ильей Семиным нами был разработан «стандарт наставничества». А теперь с коллегами депутатами мы предлагаем законодательно закрепить определения «наставничество» и «наставник», чтобы комплексно подойти к формированию системы наставничества в стране», — рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Программа содействия занятости молодежи предполагает создание условий для реализации профессионального потенциала молодежи в возрасте от 14 лет и старше. Она включает 32 мероприятия, среди которых предоставление субсидий работодателям за трудоустройство молодых людей, совершенствование порядка формирования и распределения контрольных цифр приема в колледжи и вузы, программы профессионального обучения молодых соискателей, запуск проекта «Страна мастеров», который даст возможность персонального сопровождения молодёжи в предпринимательстве. Перед принятием, программа проходила широкое обсуждение. В том числе и в Госдуме.

«Один из примеров помощи молодым людям в начале карьеры — проект «Страна мастеров» и апробация комплексного подхода карьерного сопровождения молодежи. Сегодня в России в экспериментальном режиме создается система наставничества для молодых людей, желающих открыть свое собственное дело или трудоустроиться. Данные проекты предусматривают персонального наставника, который будет сопровождать молодых людей от начала выбора до создания собственного дела и получения первой прибыли. Мы планируем, что проекты охватят около 30 тысяч молодых жителей страны. По карьерному сопровождению предполагается фокусировка на молодых ребятах, которые испытывают трудности при трудоустройстве. Здесь немаловажным элементом станет профессиональная диагностика, которая позволит выявить навыки, с учетом которых будет подобрано место работы», — отметила заместитель министра труда и социальной защиты РоссииЕлена Мухтиярова.

Для того, что сейчас представляет система наставничества в стране, где и какие механизмы применяются, в двух комитетах Госдумы провели аналитику. Запросили данные в регионах, на предприятиях и в организациях различных форм собственности. Данные показали, что в ряде регионов (Краснодарский и Красноярские края, Воронежская область, Карелия, Ростовская область) наставничество довольно развито, но механизмы везде применяются свои. Например, в Красноярском крае работает система стажировок для будущих выпускников на предприятия, а в Воронежской области межведомственное взаимодействие подразумевает сопровождение ребенка от школьной скамьи до колледжа, вуза и предприятия, включая целевые наборы в учебные заведения по тем специальностям, которые диктуют местные предприятия. Вместе с тем, по мнению парламентариев, система наставничества нуждается в комплексном подходе, с едиными и понятными условиями.

«Законодательное закрепление термина наставничество позволит нам перейти от разрозненных региональных практик к стройной единой системе подготовки и сопровождению молодых специалистов на конкретных предприятиях. Мы определили для себя ряд партнеров, готовых работать с нами над данной законодательной инициативой: министерство труда, общественная палата, профсоюзы, предприятия и многие другие. Обсуждение будет проходить максимально открыто и публично, в том числе на региональных и производственных площадках», — сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Одним из наиболее успешных примеров внедрения системы наставничества является опыт Ростовской области. На территории региона действуют 14 центров наставничества. Сеть средне — профессиональных образовательных учреждений представлена 90 организациями, подведомственными министерству образования. С 2020 года все учреждения приступили к внедрению целевой модели наставничества обучающихся в рамках реализации ключевых задач федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

"В прошлом году более 8000 студентов были охвачены программами наставничества. Безусловно, профессиональное образование нацелено на подготовку конкурентоспособных и востребованных в регионе специалистов. Доля наших студентов в 2021 году, которые вошли в программы наставничества по форме «работодатель-студент» составила 29,5% от общего числа наставляемых. Примечательно, что всего за год мы отмечаем рост данного показателя на более чем 10%», — рассказал первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

Количество наставников — работников предприятий, вошедших в программы наставничества в 2021 году, составило 1780 человек. В 2020 году эта цифра была в два раза меньше и составляла 894 человека. 343 наставника из числа работников предприятий прошли обучение на базе профессиональных образовательных организаций.

Некоторые крупные предприятия региона готовы финансировать целевую подготовку школьников, чтобы впоследствии принимать на работу выпускников профильных вузов. Такую практику ввели на Таганрогском металлургическом заводе. Как рассказала начальник отдела организации обучения Управления развития и привлечения персонала ПАО «ТАГМЕТ» Светлана Плющева система наставничества внедрена на предприятии с 2016 года.

В зависимости от степени квалификации принимаемых на работу специалистов на предприятии действует первичная и вторичная система адаптации. Сроки обучения — от 3 до 6 месяцев. Самое главное, чего удалось добиться — это сформировать банк квалифицированных наставников, которые проходят обучение перед тем, как начать работу с новичками. Сегодня в нем числится 700 человек. А, главное — имеют финансовую и профессиональную мотивацию для наставнической деятельности.