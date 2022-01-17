Москва, 17 января 2022, 16:44 — REGNUM Депутаты от партии «Единая Россия» предложили законодательно закрепить определение «наставничество» в целях развития данного института, чтобы молодежи было проще адаптироваться при приеме на работу, а также представили единый «стандарт наставничества» для предприятий и организаций. Такие предложения озвучили сегодня на пресс — конференции в ТАСС, где обсуждались эффективные механизмы адаптации молодежи при поступлении на работу.
О роли наставничества в молодежной политике, необходимости принятия единого стандарта, применении системы наставников в различных регионах РФ, а также механизмах поддержки молодых специалистов и работодателей рассказали заместитель министра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев, директор Донского учебно-методического центра профессионального образования Лидия Демиденко и начальник отдела организации обучения Управления развития и привлечения персонала Таганрогского металлургического завода Светлана Плющева.
Программа содействия занятости молодежи предполагает создание условий для реализации профессионального потенциала молодежи в возрасте от 14 лет и старше. Она включает 32 мероприятия, среди которых предоставление субсидий работодателям за трудоустройство молодых людей, совершенствование порядка формирования и распределения контрольных цифр приема в колледжи и вузы, программы профессионального обучения молодых соискателей, запуск проекта «Страна мастеров», который даст возможность персонального сопровождения молодёжи в предпринимательстве. Перед принятием, программа проходила широкое обсуждение. В том числе и в Госдуме.
Для того, что сейчас представляет система наставничества в стране, где и какие механизмы применяются, в двух комитетах Госдумы провели аналитику. Запросили данные в регионах, на предприятиях и в организациях различных форм собственности. Данные показали, что в ряде регионов (Краснодарский и Красноярские края, Воронежская область, Карелия, Ростовская область) наставничество довольно развито, но механизмы везде применяются свои. Например, в Красноярском крае работает система стажировок для будущих выпускников на предприятия, а в Воронежской области межведомственное взаимодействие подразумевает сопровождение ребенка от школьной скамьи до колледжа, вуза и предприятия, включая целевые наборы в учебные заведения по тем специальностям, которые диктуют местные предприятия. Вместе с тем, по мнению парламентариев, система наставничества нуждается в комплексном подходе, с едиными и понятными условиями.
Одним из наиболее успешных примеров внедрения системы наставничества является опыт Ростовской области. На территории региона действуют 14 центров наставничества. Сеть средне — профессиональных образовательных учреждений представлена 90 организациями, подведомственными министерству образования. С 2020 года все учреждения приступили к внедрению целевой модели наставничества обучающихся в рамках реализации ключевых задач федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».
Количество наставников — работников предприятий, вошедших в программы наставничества в 2021 году, составило 1780 человек. В 2020 году эта цифра была в два раза меньше и составляла 894 человека. 343 наставника из числа работников предприятий прошли обучение на базе профессиональных образовательных организаций.
Некоторые крупные предприятия региона готовы финансировать целевую подготовку школьников, чтобы впоследствии принимать на работу выпускников профильных вузов. Такую практику ввели на Таганрогском металлургическом заводе. Как рассказала начальник отдела организации обучения Управления развития и привлечения персонала ПАО «ТАГМЕТ» Светлана Плющева система наставничества внедрена на предприятии с 2016 года.
В зависимости от степени квалификации принимаемых на работу специалистов на предприятии действует первичная и вторичная система адаптации. Сроки обучения — от 3 до 6 месяцев. Самое главное, чего удалось добиться — это сформировать банк квалифицированных наставников, которые проходят обучение перед тем, как начать работу с новичками. Сегодня в нем числится 700 человек. А, главное — имеют финансовую и профессиональную мотивацию для наставнической деятельности.