Белгород, , 16:50 — REGNUM Подозреваемого в угоне автомобиля задержали на месте ДТП полицейские вблизи Шебекино Белгородской области. По словам водителя, он сел за руль, выпив три литра водки, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе регионального УМВД.

Угон автомобиля TheDigitalWay

Автомобиль Opel Astra попал в аварию 16 января около 07:50 — в районе хутора Ржавец водитель наехал на бордюрную разделительную полосу, а затем иномарка опрокинулась в кювет. Житель Белгорода, управлявший машиной, рассказал сотрудникам ДПС, что взял Opel у соседа, чтобы добраться до Шебекино. По словам 21-летнего мужчины, перед поездкой он выпил три литра водки, управление автомобилем потерял на скорости 180 км/ч, а водительское удостоверение никогда не получал.

В отношении водителя составлен административный материал за езду в состоянии опьянения, а также возбуждено уголовное дело по факту угона иномарки.