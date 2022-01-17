Кострома, , 16:53 — REGNUM Костромская область готовится к вакцинации подростков от COVID-19. Об этом на пресс-конференции 17 января заявил директор департамента здравоохранения региона Николай Гирин. Регион заказал 4 тысячи доз вакцины «Спутник М», предназначенной для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Вакцинация Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР

«Подчёркиваю — вакцинация будет осуществляться строго на добровольной основе по желанию родителей подростка. От себя добавлю, что если у нас есть инструмент для защиты детей от болезни, грех им не воспользоваться. Призываю граждан подумать о безопасности своих сыновей и дочерей с тем, чтобы они не заразились, не попали в стационар и не получили тяжёлых осложнения» , — сказал Гирин.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом в регионе после значительного снижения в конце декабря 2021 года — начале января 2022 года вновь начинает расти. По данным депздрава за последние десять дней количество заражений увеличилось в три раза — с 30 до 89 человек в сутки.

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