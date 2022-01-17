Кострома, 17 января 2022, 16:53 — REGNUM Костромская область готовится к вакцинации подростков от COVID-19. Об этом на пресс-конференции 17 января заявил директор департамента здравоохранения региона Николай Гирин. Регион заказал 4 тысячи доз вакцины «Спутник М», предназначенной для детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Отметим, что заболеваемость коронавирусом в регионе после значительного снижения в конце декабря 2021 года — начале января 2022 года вновь начинает расти. По данным депздрава за последние десять дней количество заражений увеличилось в три раза — с 30 до 89 человек в сутки.
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