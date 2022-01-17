Москва, , 16:39 — REGNUM Законопроект о пожизненном наказании для педофилов Совет Думы включил в повестку заседания Госдумы на 18 января, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Принято решение включить в повестку завтрашнего пленарного заседания законопроект о наказании для педофилов. Речь идёт о пожизненном сроке для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное насилие в отношении двух и более детей», — отметил Володин в телеграм-канале.

В случае принятия этого законопроекта во втором чтении парламентарии незамедлительно смогут рассмотреть его в итоговом третьем, добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов. Возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы распространяется на случаи совершения преступлений в отношении несовершеннолетних (не достигших 18 лет), в том числе старше четырнадцати лет, в случае совершения такого преступления лицом, ранее судимым за подобное деяние.

Также действие указанных норм распространяется на случаи, когда подобные преступления совершаются в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное деяние сопряженно с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

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