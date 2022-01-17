17 января 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter отчет Oxfam о том, как богатые продолжают богатеть, а бедные живут в нищете и умирают.

Джейн Спай, , 18:10 — REGNUM Oxfam — объединение организаций, которые занимаются решением проблем бедности и несправедливости в мире. Ежегодно в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе они публикуют отчет о всемирном неравенстве. Как показал отчет 2022 года, за время пандемии 10 самых богатых людей мира стали более чем в два раза богаче, вместе с этим по всему миру стало больше людей, которые живут в бедности. 21 тысяча человек за чертой бедности умирает каждый день, а отсутствие доступа к службам здравоохранения, голод, насилие и изменения климата приводят к одной смерти каждые четыре секунды. К бедным в исследовании относятся люди с заработком менее $5,50 (420 рублей) в день.

Маринус Рэймерсвеле. Банкир и его жена. 1538

Некоторые пользователи считают, что каждый из этих десяти самых богатых людей мира может сам решить все проблемы мира, включая бедность, голод и климатические изменения, но они этого не делают. В сети появился вопрос, почему богачи не помогают в решении глобальных проблем?

«Эти десять человек в одиночку могут решить проблему голода, и после этого у них все еще останутся деньги, чтобы никогда больше не заботиться о работе», — прокомментировал @beltfedgob.

Многие пользователи напомнили, что компании, разработавшие вакцины от COVID-19, во время пандемии разбогатели. Вместе с фармацевтическими компаниями продолжали богатеть миллиардеры. В комментариях отметили, что вся пандемия выглядит как сценарий, написанный специально для богачей.

Вакцина от COVID-19 Министерство здравоохранения Российской Федерации

«Вся эта пандемия начинает выглядеть подозрительно», — написал @BeeGill89494171.

«Конечно! Пандемия была спланирована для богатых, чтобы сделать их еще богаче. Может быть, сейчас люди проснутся и увидят, что это ложь», — считает @MJA87776834.

«Это единственная цель пандемии», — добавил @mashehus2.

«Так нам теперь еще больше пандемий ожидать, правильно?» — спросил @01Individual.

В комментариях поинтересовались, в какой момент бизнесменам надоест богатеть и они начнут заботиться о простых людях, в первую очередь о своих сотрудниках.

«В какой момент накопления богатств, личных или корпоративных — не важно, ты начинаешь думать вот так: «Знаете, мне, наверное, достаточно, наверное, мне нужно больше отдавать, больше работникам платить»?» — спросил @IvanMcCormack.

Часть пользователей отметила, что проблемы в том, что в мире есть миллиардеры, нет, но есть проблема бедности, которую никто не решает, даже благотворительные организации.

«У меня нет проблем с тем, что люди зарабатывают деньги и делают хорошо себе. Но у меня большие вопросы к благотворительным организациям, которые сами себе платят огромные деньги и при этом никогда не берут на работу бедных или тех, у кого был подобный опыт. Бедных часто только используют для заголовков и ничего не делают, чтобы изменить их положение», — прокомментировал @Stuart_JSmith.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Ряд комментаторов написали, что богатство делает людей эгоистами и отдаляет от общества и они не понимают, как можно ничего не делать, имея возможность помочь.

«Я лично не думаю, что я мог бы себе позволить стать богатым, зная, сколько страданий в мире. Мне интересно, когда эти супербогатые люди стали настолько далеки от общества, что они счастливо игнорируют все проблемы, которые они могли бы решить своими богатствами», — поинтересовался @Lisamk75638102.

В комментариях отметили, что стремление к богатству разрушает и общество, и природу, поэтому нужно сделать всех равными, сделать так, чтобы богатых не было.

«Одержимость ростом не только приводит к неравенству, но и является причиной экологического разрушения и климатических проблем. Нам нужно срочно пересмотреть отношение к экономике, если мы хотим защитить себя», — считает @CarolineLucas.

«Это невероятно. Когда это закончится? Феодальное общество: практически каждый из нас унижается в бедности, пока кто-то купается в невероятных богатствах. Эти компании надо загружать налогами. Мир катится в обратную сторону», — сравнил @Lookinupatstars.

Среди пользователей есть те, кто считает, что люди сами виноваты в том, что богачи продолжают зарабатывать миллионы, потому что пользуются их услугами.

«Когда мы критикуем существующую систему за добывающую экономику, мы имеет в виду именно это. Это не о создании нового богатства, а о добыче денег у нас и перераспределении их наверх, в руки класса миллиардеров», — прокомментировал @joecguinan.

«Люди ужасны. Эти люди больше чем злы, а мы радуемся им как звездам», — написал @idonthaveaband.

«Если бы люди перестали покупать товары на Amazon и перестали бы пользоваться Facebook и Instagram даже на четверть, то стоимость акций этих компаний быстро бы упала. Это просто отражает выбор общества. Если людям это не нравится, тогда стоит перестать использовать их продукты и сервисы», — объяснил @BenLodge24.